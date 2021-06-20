شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الرياضة يشهد مباراة بيراميدز والرجاء المغربي في نصف نهائي الكونفدرالية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - في إطار حرصه على مؤازرة الفرق المصرية المشاركة في مختلف البطولات الدولية والإفريقية والعربية، يشهد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة مباراة بيراميدز والرجاء المغربي والمقرر إقامتها في التاسعة من مساء اليوم الأحد باستاد الدفاع الجوي في ذهاب الدور نصف النهائي من كأس الكونفدرالية.

وأعرب الوزير عن خالص تمنياته لفريق بيراميدز بالفوز في المباراة بنتيجة إيجابية تمنحه فرصة كبيرة نحو التأهل لنهائي كأس الكونفدرالية قبل مباراة العودة بالمغرب، والمنافسة على لقب البطولة وإحرازها لتضاف إلى سجل إنجازات الرياضة المصرية.