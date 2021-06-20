شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد فتوح يتماثل للشفاء وجاهز للمشاركة مع الزمالك والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - انتظم أحمد فتوح الظهير الأيسر للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك في التدريبات الجماعية، مساء على ملعب عبداللطيف أبورجيلة بمقر القلعة البيضاء.

وشارك فتوح في المران عقب تعافيه من الإصابة التي كان يعاني منها وهي شد في السمانة، وخضع بسببها لبرنامج تأهيلي خلال الفترة الماضية.

ويخوض فتوح الفقرات الفنية والبدنية للمران بشكل طبيعي ليصبح جاهزًا للمشاركة مع الفريق

ويستعد الزمالك لمواجهة مصر المقاصة مساء يوم الثلاثاء المقبل في الدور ربع النهائي من بطولة كأس مصر.