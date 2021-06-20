شكرا لقرائتكم خبر عن تدريبات إضافية لإمام عاشور في مران الزمالك والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - خاض إمام عاشور لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك فقرة تدريبات تأهيلية إضافية، على هامش تدريبات الفريق الاخيرة وذلك عقب مشاركته في الفقرات الفنية والبدنية مع بقية اللاعبين.

وأدى عاشور الفقرة الإضافية تحت قيادة فيرناندو مخطط الأحمال، حيث احتوت على بعض الإطالات، بجانب تدريبات تقوية، واستشفاء للعضلات.

ويستعد الزمالك لمواجهة مصر المقاصة مساء يوم الثلاثاء المقبل في الدور ربع النهائي من بطولة كأس مصر.