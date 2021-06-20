تعرف على موعد مباراة كولومبيا وبيرو في كوبا أمريكا 2021 والقنوات الناقلة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 20 يونيو 2021

متابعات_ الخليج 365

تتواصل منافسات بطولة كوبا أمريكا 2021 عندما يواجه منتخب كولومبيا نظيره بيرو في الجولة الثالثة من دور المجموعات.



وتقام بطولة كوبا أمريكا 2021 في البرازيل، خلال الفترة بين 13 يونيو/ حزيران الحالي و10 يوليو/ تموز المقبل، بعد سحب التنظيم من الأرجنتين وكولومبيا لأسباب صحية وسياسية.

من المنتظر أن تبدأ مباراة كولومبيا وبيرو في بطولة كوبا أمريكا، في تمام الساعة الثالثة فجر الإثنين بتوقيت مكة المكرمة، الرابعة فجرا بتوقيت أبوظبي، الثانية ليلا بتوقيت القاهرة.

وستقام المباراة على ملعب بيدرو لوديفيكو الأولمبي في البرازيل، مستضيفة البطولة، في إطار الجولة الثالثة للمجموعة الثانية.

تقوم قناتا "بي إن سبورتس ماكس 5" و"بي إن سبورتس ماكس 6" بنقل المباراة بشكل حصري في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

يذكر أن المجموعة ذاتها تشهد مباراة أخرى (بعد منتصف ليل الأحد) تجمع منتخبي فنزويلا والإكوادور ضمن الجولة الثالثة من البطولة.