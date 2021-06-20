تعرف على موعد مباراة عمان والصومال في كأس العرب والقنوات الناقلة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 20 يونيو 2021

متابعات_ الخليج 365

في إطار الدور التمهيدي لكأس العرب، يواجه منتخب عمان نظيره الصومالي لحجز إحدى بطاقات التأهل لدور المجموعات في البطولة.



يتأهل الفائز من مواجهة عمان والصومال إلى المجموعة الأولى في نهائيات كأس العرب، والتي تضم المنتخب القطري صاحب الضيافة، والعراق، والفائز من مباراة مواجهة البحرين والكويت.

تقام المباراة مساء الأحد 20 يونيو/ حزيران الحالي على استاد نادي السد القطري، في تمام الساعة الثامنة مساء بتوقيت مكة المكرمة، التاسعة مساء بتوقيت أبوظبي.

وكانت بعثتا الفريقين خضعتا فور وصولهما إلى الدوحة لمسحة للكشف عن فيروس كورونا قبل الانتقال إلى فندق الإقامة للدخول في فقاعة صحية تستمر حتى موعد المغادرة يوم الإثنين المقبل.

وتنقل قناة "بي إن سبورتس" المفتوحة المباراة على الهواء مباشرة.

كما ستنقل القناة المفتوحة لقنوات بي إن سبورتس جميع مباريات الدور التمهيدي لبطولة كأس العرب التي ستقام في نهاية عام 2021 بقطر.