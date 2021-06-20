عماد متعب: محمد شريف ليس مهاجمًا..ونصحته بالتدريب على ضربات الرأس

الشارقة - اميمة ياسر - تحدث عماد متعب لاعب الأهلي المعتزل، عن محمد شريف ووالتر بواليا، لاعبي المارد الأحمر الحاليين، وأنسب بديل لصانع اللعب محمد مجدي أفشة.

وقال متعب في تصريحات تلفزيونية بفضائية "أون تايم سبورتس": "محمد شريف ليس مهاجمًا، هو مركزه الأساسي جناح، ولو لعب في مركزه كجناح ومعه مهاجم يفتح له المساحات سيقدم أداءً أفضل من ذلك".

وأضاف: "نصحت محمد شريف خلال اتصال تم بيني وبينه أن يتدرب بشكل إضافي على اللعب بالرأس، لأنه وارد يلعب مباريات لا توجد فيها مساحات، لذلك يجب أن يتعلم اللعب بالرأس".

وتابع: محمد شريف متألق ولديه نسبة تهديف عالية والأهم من هذا أن يستمر على ذلك.

واستكمل: ميزة كبيرة أن يلعب مهاجمًا وجناحًا، محمد صلاح يلعب في المركزين وكريستيانو رونالدو، ومحمد ناجي جدو كان يفعلها، في بداياته كان يلعب جناحًا ثم لعب مهاجمًا، الأهم أن يحرز أهدافًا.

وأشار الي ان "والتر بواليا" عندما كان لاعبًا في الجونة كان يسير بشكل جيد جدًا ويسجل أهدافًا، لكن توقيت دخوله مع الأهلي كان خطأ، محمد شريف كان يلعب وكان يسجل أهدافًا ومتألقًا.

وأكد "متعب" أن الأهلي يحتاج إلى بديل لمحمد مجدي أفشة، يملك نفس إمكانياته ومواصفاته حال إصابته، وناصر ماهر لاعب جيد ويمكنه تعويض غياب أفشة، لكنه في حاجة إلى الاستقرار.