شكرا لقرائتكم خبر عن «ثيم» ينسحب من «أوليمبياد طوكيو» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - انسحب اللاعب النمساوى دومينيك ثيم من أولمبياد طوكيو 2020.

وقال ثيم إنه ليس جاهزا للظهور بأفضل صورة فى طوكيو، لكنه يتطلع للمنافسة فى ويمبلدون هذا الشهر، والدفاع عن لقب أمريكا المفتوحة للتنس فى وقت لاحق من العام الجارى.

وواجه ثيم موسمًا صعبًا حقق خلاله 9 انتصارات مقابل 8 هزائم فى عام 2021.

وخرج ثيم وصيف بطل فرنسا المفتوحة فى 2018 و2019، من الدور الأول فى رولان جاروس هذا العام.

وقال اللاعب، البالغ عمره 27 عامًا، إنه ناقش الوضع مع فريقه المعاون، ووصف انسحابه من الأولمبياد بأنه قرار «صعب للغاية».

وتابع على تويتر «مثل كل الرياضيين يشرفنى كثيرًا المشاركة فى الأولمبياد وتمثيل بلادى، وهو ما يزيد هذا القرار صعوبة».

وأضاف «لم تسر الأمور فى 2021 كما كنت أتوقع، ولا أشعر أننى سأكون فى أفضل حالاتى فى طوكيو».

وتابع «تدربت بقوة فى آخر أسبوعين، وبدأ تركيزى يتحسن كثيرا».

وقال «هدفى الاستعداد بقوة فى الأسابيع المقبلة وتقديم أفضل ما لدىّ فى ويمبلدون، ومواصلة الاستعداد بقوة للدفاع عن لقبى فى أمريكا المفتوحة».

وفاز ثيم بلقبه الأول فى البطولات الأربع الكبرى فى نيويورك العام الماضى، لينهى هيمنة الثلاثة الكبار نوفاك ديوكوفيتش وروجر فيدرر ورفائيل نادال.

فى سياق متصل، ذكرت وسائل إعلام بريطانية أن اليابانية نعومى أوساكا، المصنفة الثانية عالميًّا، انسحبت من بطولة ويمبلدون للتنس، لكنها قالت إنها ستكون جاهزة للمشاركة فى أولمبياد طوكيو.

وانسحبت أوساكا من فرنسا المفتوحة، رغم فوزها فى الدور الأول، بعد أن عاقبها المنظمون بغرامة مالية، لرفضها حضور المؤتمرات الصحفية التى تلى المباريات.

وقالت حينها إن أسئلة الصحفيين المتلاحقة عقب المباريات تؤثر على صحتها العقلية والنفسية.