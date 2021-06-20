شكرا لقرائتكم خبر عن زيزو: خضت 100 مباراة مع الزمالك.. وأرغب في الوصول لـ300 والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - وجه أحمد سيد «زيزو» لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك التهنئة للاعبي فريق الكرة الطائرة بالنادي بعد التتويج ببطولة كأس مصر.

وقال زيزو للموقع الرسمي إنه سعيد بعد خوضه ١٠٠ مباراة مع الزمالك منذ انضمامه للفريق، مؤكداً رغبته في الاستمرار والوصول إلى المباراة رقم ٢٠٠ ثم ٣٠٠.

وأضاف: «أقول لجماهير الزمالك أن الأمور مبشرة خلال الفترة المقبلة، مؤكداً على سماع الجميع لخبر جيد خلال الأيام القادمة.

وتابع :«نادي الزمالك له فضل كبير على شخصي وأتمنى الاستمرار مع الفريق حتى الاعتزال».