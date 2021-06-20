شكرا لقرائتكم خبر عن شادي محمد: «مش لعيبة الأهلي اللي يتأثروا بأحداث شغب» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - عبر شادي محمد نجم النادي الأهلي السابق عن سعادته البالغة بأداء لاعبي المارد الأحمر أمام الترجي التونسي مساء أمس في المباراة التي جمعت بينهما على ملعب حمادي العقربي بمدينة رادس وانتهت بفوز الفريق الأحمر بهدف نظيف لمحمد شريف.

وقال شادي في تصريحات تليفزيونية: الأهلي قدم مباراة كبيرة أمام الترجي على مدار شوطي المباراة، وسعيد بالروح القتالية التي ظهر بها لاعبيه، فلم يتأثروا بأحداث الشغب التي قامت بها جماهير الترجي قبل المباراة مما أدى إلى خروج اللاعبين وطاقم التحكيم بقيادة فيكتور جوميز من ملعب المباراة، وهو ما دفع مراقب المباراة إلى تأجيل انطلاقها لمدة ستون دقيقة.

واختتم شادي: «الأهلي قطع شوطاً كبيراً نحو التأهل إلى الدور النهائي لدوري أبطال إفريقيا، في انتظار ما ستسفر عنه مباراة الإياب المقرر إقامتها السبت المقبل على ستاد الأهلي السلام».