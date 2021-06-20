شكرا لقرائتكم خبر عن 16 هدفًا باللون الأحمر في شباكه.. معز بن شريفية بوابة انتصارات الأهلاوية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - لا يستطيع الصمود أمام الطوفان الأحمر، فتستقبل شباكه دوماً أهداف غالية وثمينة يعتز بها أنصار وعشاق النادي الأهلي، حارس الترجي التونسي معز بن شريفية.

بن شريفية كان بوابة عبور الأهلي ومصدر سعادة عشاقه بأهداف تسكن مرماه تظل خالدة في أذهان محبي قلعة التتش، والتي كان اّخرها مساء أمس السبت.

الأهلي انتصر على الترجي في رادس ومارس عاداته في مواجهة الترجي بملعبه، ونجح محمد شريف في اسكان الكرة شباك بن شريفية ومن ثم وضع قدماً ونصف القدم الأخرى للمارد الأحمر في المباراة النهائية لدوري أبطال أفريقيا.

هدف شريف يحمل الرقم 16 للأهلي في مرمى المعز بن شريفية والذي كان ظهوره الأول مع أبناء باب سويقة في عام 2011.

محمد أبوتريكة هو من قص شريط أهداف الأهلي في مرمى معز بن شريفية بملعب القاهرة في مرحلة المجموعات من دوري أبطال أفريقيا 2011.

وتكتوي شباك بن شريفية بثلاثة أهداف للأهلي في ذهاب وإياب نهائي دوري الأبطال 2012 عن طريق السيد حمدي ووليد سليمان ومحمد ناجي جدو.

رباعية تسكن شباك بن شريفية من جديد أمام الأهلي في مباراتي المجموعات بالكونفدرالية 2015، بواقع هدفين لعبدالله السعيد وهدف لكل من مؤمن زكريا وجون أنطوي.

تتواصل زيارات الأهلي لمرمى بن شريفية برباعية جديدة في مباراتي الدور ربع النهائي لدوري أبطال أفريقيا 2017 بواقع حملوا توقيع كل من عبدالله السعيد ووليد أزارو وعلي معلول وجونيور أجايي.

ويمطر وليد سليمان بـ «هدفين» وعمرو السولية شباك المعز بن شريفية خلال مواجهة الأهلي والترجي بذهاب نهائي دوري أبطال أفريقيا 2018.

الهدف السادس عشر للأهلي في مرمى بن شريفية جاء بقدم محمد شريف في ذخهاب نصف نهائي دوري الأبطال بالنسخة الجارية، ليظل حارس الترجي بوابة لانتصارات القلعة الحمراء وتميمة حظ لأنصار التتش.