عدن - ياسمين عبد الله التهامي - منظم ضربات القلب يضع إريكسن في أزمة مع إنتر ميلان

الأحد 20 يونيو 2021

الخليج 365

بات استمرار كريستيان إريكسن، لاعب وسط الدنمارك، مع فريقه إنتر ميلان محل شكل بعدما خضع لجراحة لزراعة منظم لضربات القلب، بعد سقوطه مغشيا عليه في أرض الملعب أمام فنلندا في أولى مباريات الفريقين في "يورو 2020".



وقالت شبكة "سكاي سبورت" إيطاليا، إن لاعب الوسط البالغ عمره 29 عاما لا يزال يتعافى في بلاده قبل أن يبدأ في التفكير في عودته للملاعب، حيث سيقضي بضعة أسابيع في مقر إقامته في كوبنهاجن وسيتابع مباراة منتخب بلاده الأخيرة في يورو أمام روسيا يوم الاثنين المقبل.

وأضافت أنه من الواضح أن إنتر ميلان يتابع القصة بأكملها بعناية وهو على اتصال يومي باللاعب، وسيعود إريكسن إلى ميلانو الشهر المقبل لكن مستقبله في الدوري الإيطالي برمته وإنتر على وجه التحديد مشكوك فيه بسبب جهاز تنظيم ضربات القلب.

إذ أنه حال استمر هذا الجهاز بشكل دائم في جسم إريكسن، لن يكون بمقدروه اللعب في الدوري الإيطالي، نظرا لأن هذا الجهاز محظور بموجب بروتوكول لجنة تنظيم أمراض القلب في المنافسات الرياضية، والذي لا يسمح بممارسة الرياضة التي تتطلب الاحتكاك في ظل وجود هذا الجهاز.

ويمنع الجهاز الإلكتروني الصغير السكتات القلبية القاتلة ويساعد على استعادة ضربات القلب، وذلك بعدما خضع اللاعب لإنعاش قلبي رئوي في أرض الملعب وعاد قلبه ينبض بعد الاستعانة بجهاز الصدمات الكهربائية قبل نقله إلى المستشفى.

وقال إريكسن عقب مغادرة المستشفى يوم الجمعة، في بيان: "أشكركم جميعا على رسائل الدعم والمساندة الهائلة. لقد غمرتوني بمشاعركم النبيلة. سارت الجراحة بشكل جيد وحالتي تتحسن. كان من الرائع حقا رؤية اللاعبين مرة أخرى بعد المباراة الرائعة التي خاضوها أمام بلجيكا. سأشجعهم يوم الاثنين ضد روسيا".

وقاد إريكسن فريقه إنتر للفوز بالدوري الإيطالي الموسم الماضي بقيادة المدير الفني أنطونيو كونتي وذلك لأول مرة منذ 11 عاما في ظل هيمنة يوفنتوس على اللقب.