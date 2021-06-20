عمرو أديب لـ "سيد عبد الحفيظ" : خدوا العاشرة وسيبولنا الدوري..و عبد الحفيظ: انسي يا عمرو

الشارقة - اميمة ياسر - مازح الإعلامي عمرو أديب، الكابتن سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي، بعد فوز المارد الأحمر على الترجي التونسي بهدف دون رد خلال مباراة ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وقال "أديب" خلال تقديم برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "mbc مصر": خدوا أفريقيا العاشرة وسيبولنا الدوري يا سيد.

ليرد "عبد الحفيظ" قائلا : لأ.. دا الأهلي الدورى حتة من قلبه.. أنا دخلت مكالمة معاك لأني تفائلت بمداخلتي معك الموسم الماضي قبل فوزنا ببطولة افريقيا علي حساب الزمالك.

كان الأهلي قد حقق فوزًا غاليًا على مضيفه الترجي التونسي 0/1، مساء اليوم السبت، في ملعب رادس، في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.