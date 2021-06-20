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الامارات | عملية جراحية ناجحة لإبراهيموفيتش

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ميلانو ■ أ.ف.ب 0 تبليغ

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شكرا لقرائتكم خبر عن عملية جراحية ناجحة لإبراهيموفيتش والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - خضع مهاجم ميلان، السويدي إبراهيموفيتش، لعملية جراحية ناجحة لإصابة في ركبته أجبرته على الغياب عن نهائيات كأس أووربا المقامة حالياً، بحسب ما أعلن النادي اللومباردي أمس. وأفاد ثاني في الموسم المنصرم في بيان «خضع إبراهيموفيتش لعملية جراحية بالمنظار في ركبته اليسرى في روما»، مضيفاً «كانت العملية ناجحة». وتابع «زلاتان بصحة جيدة، وسيبدأ فوراً عملية تعافيه».

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مروان الهواري

مروان الهواري

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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