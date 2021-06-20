الامارات | تبخّر حلم السباح الأميركي لوكتي بأولمبياد خامس

شكرا لقرائتكم خبر عن تبخّر حلم السباح الأميركي لوكتي بأولمبياد خامس والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تبخّر حلم السباح الأميركي راين لوكتي بخوض أولمبياد خامس في مسيرته، بعد خسارته أول من أمس في نيبراسكا سباق 200 م متنوعة ضمن التصفيات المؤهلة إلى ألعاب طوكيو الشهر المقبل. وقال لوكتي البالغ 36 عاماً: «أريد الاستمرار في السباقات، في التصفيات المقبلة سأكون في الأربعين، سأحاول». وتوّج لوكتي بـ12 ميدالية أولمبية، بينها ست ذهبيات، في أربعة أولمبيادات سابقة، ليصبح ثاني سباح أكثر تتويجاً في تاريخ الألعاب، بعد الأسطورة وزميله السابق مايكل فيلبس.

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