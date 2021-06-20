الامارات | أرضية ملاعب «كوبا أميركا» تعكر صفو المباريات.. ونيمار أبرز المنتقدين

شكرا لقرائتكم خبر عن أرضية ملاعب «كوبا أميركا» تعكر صفو المباريات.. ونيمار أبرز المنتقدين والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - انضمّ النجم البرازيلي نيمار، إلى منتقدي أرضية ملاعب كرة القدم في بلاده، التي تستضيف راهناً بطولة كوبا أميركا لمنتخبات أميركا الجنوبية حتى 10 يوليو المقبل. وبرسالة نشرها في حسابه على موقع «إنستغرام»، بعد تسجيله الفوز الكبير لبلاده على البيرو 4-صفر في ملعب نيلتون سانتوس في ريو دي جانيرو، طالب فيها مهاجم سان جرمان الفرنسي بـ«إصلاح أرضية الملعب»، مضيفاً رموزاً ضاحكة عدة.

ونيمار ليس أول من ينتقد أرضية ملعب نادي بوتافوغو، حيث قال مدرب الأرجنتين ليونيل سكالوني، بعد التعادل ضد تشيلي «نتمنى جميعنا خوض كوبا أميركا، وفجأة نجد أنفسنا على أرضية لا تخوّلنا اللعب أكثر من 10 دقائق في الشوط الأول». بدوره، قال قائد منتخبه ليونيل ميسي، الباحث عن اللقب الكبير الأول مع بلاده «لم تساعدنا أرضية الملعب كثيراً».

وأشار حارس البيرو بيدرو غاييسي، إلى مشكلات الأرضية «الرطبة الهشة والمملوءة بحفر صغيرة تجعل التمريرات صعبة، فيما كان العشب في حال سيئة».

وشدّد سكالوني أيضاً على الحالة «المذرية» لملعب أرينا بانتانال، حيث ستلتقي الأرجنتين بوليفيا في 28 الجاري.

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