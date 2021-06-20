الامارات | رمسة ملاعب

شكرا لقرائتكم خبر عن رمسة ملاعب والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - اعتزال

قالت لاعبة في إحدى الألعاب الفردية إنها لن تعتزل قبل أن تفوز بميدالية دولية رفيعة المستوى، على الرغم من صعوبة الأمر، مشددة على حرصها الكبير على تحقيق ذلك.

بالعربي

أكد وكيل أعمال لاعبين أن لاعب الفجيرة السابق، التونسي فراس بالعربي، توصل إلى اتفاق نهائي مع أحد أندية المحترفين لتمثيله في الموسم المقبل لدوري الخليج العربي.

حوافز

ينتظر لاعبو أحد أندية المحترفين قراراً سريعاً من إدارة النادي، بصرف حوافزهم المالية الخاصة بمشاركة الفريق الأخيرة، علماً بأن الفريق ظهر بمستوى جيد رغم الظروف التي مر بها.

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