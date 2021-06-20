الامارات | العربي يجدّد عقد المدرب محمد جلبوت

شكرا لقرائتكم خبر عن العربي يجدّد عقد المدرب محمد جلبوت والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - جدّدت إدارة النادي العربي عقد المدرب المواطن، محمد جلبوت، لسنة جديدة، ليستمر في قيادة الفريق الأول بالموسم المقبل لدوري الدرجة الأولى، وجرت مراسيم تجديد العقد، أول من أمس، بحضور المدير التنفيذي للنادي، عبدالله جنزول، وبعض المسؤولين.

وتقدّم المدرب جلبوت بالشكر إلى مجلس إدارة النادي، وقال لـ«الإمارات اليوم»: «سعيد بمكاسب الموسم الماضي، وبتجديد الثقة بالوجود مدرباً للفريق وللاستمرار بالعمل، بما يخدم تطلعات وأهداف النادي، ولدينا مجموعة من اللاعبين المميزين القادرين على الدفاع عن ألوان الفريق، وطموحنا دائماً نحو الأفضل».

يذكر أن العربي أنهى الموسم الماضي لدوري الهواة في المركز السادس برصيد 28 نقطة، وهو كرصيد دبا الحصن، صاحب المركز الخامس، بعد أن حقق الفوز في سبع مباريات وتعادل في مثلها، ويأمل العربي أن يستعد بقوة، ويعزز المراكز المطلوبة في صفوفه، قبل الدخول في غمار الموسم المقبل، المتوقع انطلاقه في سبتمبر.

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