الامارات | شراكة استراتيجية بين الأولمبياد الخاص والاتحاد العربي للريشة الطائرة

شكرا لقرائتكم خبر عن شراكة استراتيجية بين الأولمبياد الخاص والاتحاد العربي للريشة الطائرة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أبرم الأولمبياد الخاص الإماراتي مذكرة تفاهم لعقد شراكة استراتيجية جديدة مع الاتحاد العربي للريشة الطائرة، ومقره الرسمي في البحرين، بهدف تبادل الخبرات حول تطوير رياضة الريشة الطائرة على صعيد مسابقات الأولمبياد الخاص، والمساهمة في النهوض بها. وتتضمن الشراكة تنظيم برامج للتدريب النظري والعملي للاعبين والمدربين والفنيين المختلفين، لضمان تمكين ودمج أصحاب الهمم في المجتمع، والاهتمام بتطوير القدرات الرياضية لهذه الفئة الملهمة من الشباب.

وأكد الأولمبياد الخاص في بيان صحافي، أن التوقيع على الاتفاقية تم افتراضياً، بمشاركة وفد الأولمبياد الخاص الإماراتي، والاتحاد العربي للريشة الطائرة، والأولمبياد الخاص لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، والمجلس الرياضي العربي. وقام بالتوقيع على الاتفاقية طلال الهاشمي، المدير الوطني للأولمبياد الخاص الإماراتي، والدكتورة سوسن حاجي تقوي، رئيسة الاتحاد العربي.

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