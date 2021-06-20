الامارات | مباريات اليوم

- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم خبر عن مباريات اليوم والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كأس العرب للشباب
مصر - النيجر 17:00
المغرب - طاجيكستان 17:00
الإمارات - جيبوتي 20:00
موريتانيا - الجزائر 20:00
كأس أوروبا
سويسرا - تركيا 20:00
إيطاليا - ويلز 20:00
كوبا أميركا
فنزويلا - الإكوادور 01:00
كأس الاتحاد الإفريقي
كوتون سبور - شبيبة القبائل 20:00
بيراميدز - الرجاء 23:00
تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news
Share
طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App