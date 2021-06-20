اخبار الرياضه

الامارات | مباريات اليوم

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الإمارات اليوم 0 تبليغ

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شكرا لقرائتكم خبر عن مباريات اليوم والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كأس العرب للشباب

مصر - النيجر 17:00

المغرب - طاجيكستان 17:00

الإمارات - جيبوتي 20:00

موريتانيا - الجزائر 20:00

كأس أوروبا

سويسرا - تركيا 20:00

إيطاليا - ويلز 20:00

كوبا أميركا

فنزويلا - الإكوادور 01:00

كأس الاتحاد الإفريقي

كوتون سبور - شبيبة القبائل 20:00

بيراميدز - الرجاء 23:00

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