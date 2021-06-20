شكرا لقرائتكم خبر عن أبو مسلم: خبرة موسيماني الأفريقية رجحت كفة الأهلي أمام الترجي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال أحمد أبومسلم، لاعب الأهلي السابق، إن الأهلي أظهر ثباتا كبيرا أمام الترجي التونسي، رغم الأحداث التي سبقت مباراة ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وأضاف أحمد أبومسلم، في تصريحات تليفزيونية: «الأهلي قدم أداء رائعا أمام الترجي وأليو ديانج كان نجم المباراة، ومحمد شريف يملك كل مميزات رأس الحربة».

وأردف: «موسيماني مدرب قدير ويمتلك خبرة كبيرة في البطولات الإفريقية، وهو ماساعد في ظهور الأهلي في المباريات الكبيرة، وساهم في ترجيح كفته أمام الترجي».