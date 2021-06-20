اخبار الرياضه

سيد عبدالحفيظ : لاعبو الأهلي يظهرون معدنهم الأصيل في المواقف الصعبة

0 نشر
محمد طه 0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن سيد عبدالحفيظ : لاعبو الأهلي يظهرون معدنهم الأصيل في المواقف الصعبة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي، إن مباراة الترجي التونسي كانت صعبة وثقيلة ولكن كانت الغلبة والأفضلية للأهلي.

وأضاف سيد عبدالحفيظ، في تصريحات تليفزيونية: «لاعبو الأهلي يظهرون معدنهم الأصيل في المواقف الصعبة والمباريات الكبيرة».

وتابع: «التأهل لم يحسم بعد رغم الفوز في لقاء الذهاب، وأمامنا لفاء في غاية الصعوبة في القاهرة، وسنسعى لتأكيد أحقيتنا في التأهل للنهائي».

وواصل: «كابتن الخطيب رفض النزول لملعب المباراة قبل الحصول على تعهد كتابي بتأمين اللاعبين، وطالبنا اللاعبين بنسيان ما حدث والتركيز فقط مع المباراة».

الكلمات الدلائليه
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا