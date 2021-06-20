شكرا لقرائتكم خبر عن بعثة الأهلي تغادر مطار قرطاج في طريقها إلى القاهرة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - غادرت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي برئاسة الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي مطار قرطاج بتونس في طريق ‏عودتها إلى القاهرة، بعد خوض مباراة الترجي التي أقيمت على استاد حمادي العقربي ‏برادس، في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.‏

وحقق الأهلي الفوز على الترجي بهدف دون رد سجله محمد شريف، فيما تقام مباراة الإياب ‏بين الفريقين يوم 26 يونيو الجاري في القاهرة.‏

وكان المدير الفني للفريق بيتسو موسيماني قد قال- في تصريحات صحفية له عقب المباراة- «إن شخصية لاعبي الأهلي كانت حاضرة في ‏مباراة اليوم أمام الترجي، وظهرت خبراتهم طوال أحداث اللقاء، ونجحوا في تحقيق الفوز ‏وإسعاد جماهيرهم».‏

وأضاف «احترمنا فريق الترجي وجهازه الفني، ونتيجة المباراة تعكس هذا ‏الاحترام، خاصة أن مواجهات الفريقين السابقة تؤكد صعوبتها».