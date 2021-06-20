شكرا لقرائتكم خبر عن بعد أنباء عودته للزمالك.. شوبير يوجه رسالة لإدارة الأبيض بشأن فرجاني ساسي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - وجه الإعلامي أحمد شوبير رسالة نارية إلى مسؤولي نادي الزمالك بشأن التونسي فرجاني ساسي، لاعب خط وسط الفريق الأول لكرة القدم بالقلعة البيضاء.

وكانت تقارير صحفية أكدت خلال الساعات الماضية أن نادي الدحيل القطري تراجع عن التعاقد مع فرجاني ساسي خلال الميركاتو الصيفي الجاري في صفقة انتقال لاعب حر.

وقال شوبير، في تصريحات تلفزيونية: «هناك أنباء قوية عن تراجع نادي الدحيل القطري، عن التعاقد مع فرجاني ساسي، في الفترة الجارية، ولدي معلومة أن اللاعب سيصل إلى القاهرة خلال الساعات القليلة المقبلة، وسيتم فتح ملف تجديد عقده مع نادي الزمالك».

وأضاف: «أتمنى عندما يتفاوض الزمالك مع فرجاني ساسي أن يتفاوض بشروطه ووفقًا لامكانياته المادية وليس بشروط اللاعب».

ووجه شوبير رسالة إلى مسؤولي القلعة البيضاء قائلاً: «لازم تعرفوا قيمة نادي الزمالك، وأنتوا تتفاوضوا مع فرجاني ساسي، أو غيره من اللاعبين، الزمالك نادي كبير وهو من صنع فرجاني وأشرف بن شرقي».

وتابع: «ما ناله اللاعب التونسي، من حب وإحترام جماهير نادي الزمالك، يجب أن يضعه في الاعتبار، عندما يتفاوض على تجديد عقده مع النادي»، مضيفًا :«أنا لو مكان فرجاني وبن شرقي، لقررت الإعتزال في نادي الزمالك».