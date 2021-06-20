اسكتلندا تحتفل بالتعادل بأقدم «ديربي» في العالم

* أوزيل يستفز الإنجليز بملصق «القلب الشجاع»

متابعة: ضمياء فالح

منع المنتخب الاسكتلندي نظيره الإنجليزي من حسم «ديربي بريطانيا» والتأهل مبكراً إلى ثمن نهائي «يورو 2020»، عندما فرض عليه التعادل السلبي في الجولة الثانية من منافسات المجموعة الرابعة التي شهدت أيضاً تعادلاً إيجابياً 1-1 بين تشيكيا وكرواتيا.

وبهذين التعادلين في المجموعة، بات المنتخب الإنجليزي ثانياً مع أربع نقاط بفارق الأهداف عن تشيكيا المتصدرة، فيما تقبع اسكتلندا في المركز الرابع الأخير خلف كرواتيا بنقطة واحدة لكل منهما، ليبقى باب التأهل مفتوحاً على كل الاحتمالات في الجولة المقبلة والأخيرة.

وهذه هي المرة الرابعة فقط في 115 مباراة لأقدم مباراة ديربي في العالم؛ حيث يعود تاريخها إلى 1872 التي تخرج فيها النتيجة بالتعادل السلبي والأولى على الإطلاق في ويمبلي.

وكانت اسكتلندا الطرف الأكثر خطورة على الرغم من سيطرة الإنجليز، وقال مهاجم إنجلترا هاري كاين الذي لم يعرف طريق الشباك للمباراة الثانية على التوالي «ربما يكون التعادل نتيجة عادلة. دافعت اسكتلندا بشكل جيد، ولم نقدّم أفضل أداء لنا».

واحتفل المشجعون الاسكتلنديون الذين توافدوا بالآلاف إلى العاصمة لندن على الرغم من عدم امتلاك بعضهم لتذاكر دخول بالتعادل أمام «الجار اللدود»، وأجمعت الصحافة البريطانية على أن أداء الإنجليز كان باهتاً، في الوقت الذي تألق لاعبو اسكتلندا وخاصة بيلي جيلمور لاعب تشيلسي الذي كان مذهلاً في مشاركته الأولى في التشكيلة الأساسية.

كما أظهر مدافع أرسنال ومنتخب اسكتلندا كيران تيرني صورة كلبه على لبادته بعدما قدم أداء مثالياً أمام الإنجليز. ويعد تيرني (24 عاماً) مستقبل أرسنال في خط الدفاع ومن المتوقع أن يمدد 5 سنوات بعد بطولة كأس أمم أوروبا. وليست هذه المرة الأولى التي يجذب فيها تيرني الأنظار؛ إذ سبق أن وضع زيه قبل مباراة بكأس الاتحاد الإنجليزي في حقيبة تسوق ثم بعد بضعة أشهر حضر مرتدياً تي شيرت قبل مباراة في«يوروبا ليج» على الرغم من انخفاض حاد بدرجات الحرارة.

من جهته، أغضب اللاعب الألماني مسعود أوزيل، صانع ألعاب أرسنال السابق، الإنجليز «بعدما علق على تعادل إنجلترا واسكتلندا بصورة فيلم «القلب الشجاع» الذي يروي قصة مناضل اسكتلندي ضد الإنجليز ومثل الدور ميل جيبسون وكتب أوزيل تحتها: روح ويليام والاس تحلق في أنحاء ملعب ويمبلي الليلة». وحصلت تغريدة أوزيل على كثير من الإعجاب وسط انتقادات لأداء هاري كين، المنشغل بمستقبله، وإجلاس المدرب لسانشو على الدكة، وإخراجه فيل فودن من المباراة.