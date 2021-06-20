أديب بعد فوز الأهلي علي الترجي: مبروك للنادي الأهلي..وهدف شريف عمل لي هنتريش بأجنحة محلق

الشارقة - اميمة ياسر - وجه الإعلامي عمرو أديب،التهنئة للنادي الأهلي بعد فوزه بالمباراة أمام خصمه الترجي التونسي .

وقال " أديب" خلال تقديمه برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية " mbc مصر" أن الأهلي للمرة الخامسة يحسم الأمر لصالحه على نفس الملعب، مشيرا إلى أن المباراة شهدت أعمال شغب من الجمهور التونسي ما جعل الشرطة تضرب غاز مسيل للدموع، ما أثر على لاعبي النادي الأهلي ليتركوا الملعب ويتأجل الشوط الأول.

وأشاد أديب بأداء اللاعب محمد شريف، قائلا : شريف الحريف المخيف العريف، جاب جول بلياردو.. وكأنه عارف أن الكرة هتضرب في العارضة وترجع تدخل هانتريش بأجنحة محلق، معربا عن سعادته بأداء النادي الأهلي.

وأضاف :الأهلي كان واقف على رجليه في الماتش وكان الأفضل في ظروف صعبة" ، مضيفا :" مبروووك للنادى الأهلي فاز في موقعة رادس للمرة الخامسة .. الأهلى يحسم هذا الأمر فى هذا الملعب.