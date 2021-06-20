إصابة أكرم توفيق في مباراة الأهلي والترجي

الشارقة - اميمة ياسر - شهدت مباراة الأهلى والترجى التى تقام حالياً ضمن منافسات مباراة ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا على ستاد حمادي العقربي في رادس إصابة أكرم توفيق لاعب الأهلى فى الدقيقة 56 من عمر اللقاء.

وخرج اللاعب لتلقي العلاج بعد تدخل قوى من لاعب الترجى.. وانتهى الشوط الأول بالتعادل السبى بين الفريقين، وكان الاتحاد الأفريقى لكرة القدم قد قرر تأجيل انطلاق مباراة الأهلى والترجى لـ 30 دقيقة أخرى على أن تقام المباراة في السابعة مساء، وذلك بسبب أحداث شغب جماهير الترجي.

وكان الاتحاد الأفريقي قد قرر تأجيل المباراة 30 دقيقة قبل أن يقرر مد تأخير المباراة لـ 30 دقيقة أخرى.

وغادر لاعبو الفريقين وطاقم التحكيم ملعب المباراة، بسبب تعرض الجميع للاختناق نتيجة لإطلاق الأمن التونسي قنابل الغاز المسيل للدموع داخل ملعب المباراة، للسيطرة على شغب جماهير الترجي قبل المباراة.

وكانت قوات الأمن التونسية قد قامت بإطلاق قنابل الغاز المسيل للدموع للسيطرة على شغب جماهير نادي الترجي في المدرجات.

يدخل الأهلي مباراة الترجي الليلة بحثًا عن تحقيق نتيجة إيجابية وقطع خطوة جديدة في رحلة الدفاع عن اللقب، ومواصلة مشوار تعزيز أرقامه القياسية في عدد مرات التتويج بالبطولة، وحصد دوري الأبطال للمرة العاشرة في تاريخه.

ويتطلع الأهلي إلى حسم بطاقة التأهل لنهائي البطولة أو تحقيق نتيجة إيجابية تمنح الفريق أفضلية قبل مواجهة الإياب الأسبوع المقبل.

وجاء تشكيل الأهلي كالتالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: علي معلول وأيمن أشرف وبدر بانون وأكرم توفيق.

خط الوسط: عمرو السولية وحمدي فتحي وأليو ديانج.

خط الهجوم: طاهر محمد طاهر، وصلاح محسن ومحمد شريف.

وجاء تشكيل الترجى كالتالى

حراسة المرمى: المعز بن شريفية.

الدفاع: حمدي النقاز - محمد علي اليعقوبي - عبد القادر بدران - إلياس الشتي.

الوسط : فوسيني كوليبالي - محمد علي بن رمضان - حمدو الهوني - وليام توجوي - عبد الرؤوف بن غيث.

الهجوم: عبد الخالد باسط.

و ستقام مباراة الإياب يوم السبت المقبل على ملعب "الأهلي we السلام".