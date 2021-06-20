حكم منحاز.. أحمد موسى: بي إن سبورت تجاهلت شغب جمهور الترجي

الشارقة - اميمة ياسر - قال الإعلامي أحمد موسى، إن حكم مباراة مبارة النادي الأهلي والترجي في نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا، غير متواجد على ملعب المباراة ، مضيفا:" الشوط الاول به انذارات لـ لاعبي الترجي ولكن حكم المباراة لم يوجه أي إنذار إلى لاعبي الترجي ".

وأضاف الإعلامي أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد "، :" قنوات بي إن سبورت لم تعرض فيديوهات أعمال الشغب في ملعب المباراة قبل بدء اللقاء ".

وتابع الإعلامي أحمد موسى :" قناة الجزيرة الرياضية قررت عدم عرض أعمال الشغب في ملعب المباراة"، مضيفا:" أكثر من 8 آلاف مشجع من جمهور الترجي متواجدين ملعب المباراة".

وأكمل الإعلامي أحمد موسى :" قناة بي إن سبورت تجاهلت أعمال الشغب قبل المباراة ولكن إحنا بنعرض الفيديوهات كي نثبت أعمال الشغب التي حدثت في اللقاء ".

وتابع الإعلامي أحمد موسى:" حكم مباراة الاهلي والترجي منحاز إلى الترجي التونسي، وأضاع هدفا للنادي الأهلي ، مضيفا:" أين الفار في هذه المباراة".

وشهدت مدرجات ملعب مباراة الأهلي والترجي التونسي اشتباكات عنيفة بين الأمن التونسي وجماهير الترجي في المدرجات في مباراة الذهاب فى دور نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وشهدت المدرجات اشتباكات عنيفة بين الأمن التونسي وجماهير الترجي في المدرجات بعدما تم إطلاق قنابل الغاز المسيل للدموع.

وغادر لاعبو الأهلي قبل انطلاق المباراة على ملعب حمادي العقربي برادس بسبب تعرضهم للإختناق وعدم قدرتهم على التنفس بسبب اطلاق الأمن التونسي قنابل الغاز المسيل للدموع للسيطرة على شغب جماهير نادي الترجي فى المدرجات.

وقامت قوات الأمن التونسي بتسليم مراقب مباراة الأهلي والترجي تعهدًا بتأمين لاعبي الشياطين الحمر من شغب الجماهير.