أحمد موسى عن مباراة الأهلي والترجي: شغب جماهيري والفار به عطل فني

الشارقة - اميمة ياسر - قال الإعلامي أحمد موسى، إن حكم مباراة النادي الأهلي والترجي في نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا غير متواجد، مضيفا:" لماذا يحدث شغب في المباريات الفاصلة بين الأهلي والترجي، وهذه ليست المرة الأولى التي نرى فيها أعمال الشغب من جانب جمهور الترجي".

وأضاف الإعلامي أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد ": "ما حدث من جانب جمهور الترجي خارج سياق الرياضة".

وتابع الإعلامي أحمد موسى : "النادي الأهلي حصل على تعهد من مراقب المباراة بحماية وتأمين الأمن لـ لاعبي النادي الاهلي اثناء وبعد نهاية المباراة".

وأكمل الإعلامي أحمد موسى : "خلال الشوط الأول النادي الأهلي له ضربة جزاء لم يتم احتسابها ومن الواضح ان الفار به عطل فني ".

ولفت الإعلامي أحمد موسى: "الاتحاد الافريقي والمراقبين نطالب بالعدالة وعمل الفار في المباريات"، مضيفا: "هناك ضغط كبير على لاعبي النادي الأهلي ولكن لاعبي النادي الاهلي رجال ".

وشهدت مدرجات ملعب مباراة الأهلي والترجي التونسي اشتباكات عنيفة بين الأمن التونسي وجماهير الترجي في المدرجات في مباراة الذهاب فى دور نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وشهدت المدرجات اشتباكات عنيفة بين الأمن التونسي وجماهير الترجي في المدرجات بعدما تم إطلاق قنابل الغاز المسيل للدموع.

وغادر لاعبو الأهلي قبل انطلاق المباراة على ملعب حمادي العقربي برادس بسبب تعرضهم للإختناق وعدم قدرتهم على التنفس بسبب اطلاق الأمن التونسي قنابل الغاز المسيل للدموع للسيطرة على شغب جماهير نادي الترجي فى المدرجات.

وقامت قوات الأمن التونسي بتسليم مراقب مباراة الأهلي والترجي تعهدًا بتأمين لاعبي الشياطين الحمر من شغب الجماهير.