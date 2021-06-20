اشتباكات عنيفة وتدخل عاجل من رئيس النادي التونسي .. تفاصيل أزمة ما قبل مباراة الأهلي والترجي

الشارقة - اميمة ياسر - شهدت مدرجات ملعب حمادي العقربي برادس اشتباكات عنيفة بين جماهير الترجي التونسي وقوات الأمن، بسبب عمليات الشغب التي قامت بها جماهير الترجي قبل انطلاق مباراة الأهلي في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وشهدت مدرجات الملعب عمليات كر وفر عنيفة بين جماهير الترجي وقوات الأمن التونسي التي قامت بمطاردة الجماهير للسيطرة على أعمال الشغب الموجودة في ملعب المباراة.

حرص حمدي المؤدب، رئيس نادي الترجي التونسي، على النزول إلى أرضية ملعب حمادي العقربي برادس، للسيطرة على شغب جماهير الترجي التونسي في مدرجات ملعب المباراة.

وغادر لاعبو الفريقين وطاقم التحكيم ملعب المباراة، بسبب تعرض الجميع للاختناق نتيجة لإطلاق الأمن التونسي قنابل الغاز المسيل للدموع داخل ملعب المباراة، للسيطرة على شغب جماهير الترجي قبل المباراة.