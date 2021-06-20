شغب جماهيري في رادس.. الأمن التونسي يطلق قنابل الغاز على جماهير الترجي.. ولاعبو الأهلي يغادرون ملعب المباراة

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الشارقة - اميمة ياسر -
أطلقت قوات الأمن التونسية قنابل الغاز المسيل للدموع داخل ملعب حمادي العقربي برادس، للسيطرة على شغب جماهير الترجي التونسي في مدرجات الملعب، قبل انطلاق مباراة الأهلي والترجي التونسي في ذهاب نصف نهائي دوري ابطال إفريقيا.
وشهدت مدرجات الملعب شغبًا كبيرًا من جانب جماهير الترجي التي توافدت على ملعب المباراة بأعداد فاقت الخمس آلاف مشجع، كما أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم «كاف» قبل انطلاق المباراة.
وغادر لاعبو الأهلي، ملعب حمادي العقربي برادس بسبب تعرضهم للاختناق وعدم قدرتهم على التنفس، بسبب إطلاق الأمن التونسي قنابل الغاز المسيل للدموع للسيطرة على شغب الجماهير.
ويبحث الجهاز الطبي للفريق عن حلول لإزالة عمليات الاختناق التي أصابت اللاعبين لعدم التأثير عليهم في المباراة.
ومن المقرر أن يلتقي الأهلي نظيره الترجي التونسي في السادسة مساء اليوم بذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.