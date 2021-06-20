شغب جماهيري في رادس.. الأمن التونسي يطلق قنابل الغاز على جماهير الترجي.. ولاعبو الأهلي يغادرون ملعب المباراة

الشارقة - اميمة ياسر -

أطلقت قوات الأمن التونسية قنابل الغاز المسيل للدموع داخل ملعب حمادي العقربي برادس، للسيطرة على شغب جماهير الترجي التونسي في مدرجات الملعب، قبل انطلاق مباراة الأهلي والترجي التونسي في ذهاب نصف نهائي دوري ابطال إفريقيا.

وشهدت مدرجات الملعب شغبًا كبيرًا من جانب جماهير الترجي التي توافدت على ملعب المباراة بأعداد فاقت الخمس آلاف مشجع، كما أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم «كاف» قبل انطلاق المباراة.

وغادر لاعبو الأهلي، ملعب حمادي العقربي برادس بسبب تعرضهم للاختناق وعدم قدرتهم على التنفس، بسبب إطلاق الأمن التونسي قنابل الغاز المسيل للدموع للسيطرة على شغب الجماهير.

ويبحث الجهاز الطبي للفريق عن حلول لإزالة عمليات الاختناق التي أصابت اللاعبين لعدم التأثير عليهم في المباراة.

ومن المقرر أن يلتقي الأهلي نظيره الترجي التونسي في السادسة مساء اليوم بذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.