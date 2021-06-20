بث مباشر بدون تقطيع.. الأهلي × الترجي (أبطال إفريقيا)

الشارقة - اميمة ياسر - كتب: ضياء السقا

يواجه الأهلي فريق الترجي في السادسة مساء بتوقيت القاهرة، على استاد رادس بتونس، في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

أعلن المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني، تشكيل الفريق الرسمي أمام الترجي التونسي.

وجاء تشكيل الأهلي الرسمي على النحو التالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: علي معلول، أيمن أشرف، بدر بانون، أكرم توفيق.

خط الوسط: عمرو السولية، آليو ديانج، حمدي فتحي.

خط الهجوم: طاهر محمد طاهر، صلاح محسن، محمد شريف.

ويجلس على دكة البدلاء كل من: علي لطفي ورامي ربيعة وياسر إبراهيم ومحمود وحيد ومحمد مجدي أفشة وكهربا وحسين الشحات ووالتر بواليا ووليد سليمان.

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