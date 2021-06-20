برشلونة يتعاقد مع الهولندي ديباي حتى العام 2023

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إشبيلية (إسبانيا): أعلن نادي برشلونة الاسباني لكرة القدم، السبت، تعاقده مع المهاجم الدولي الهولندي ممفيس ديباي المشارك حاليًا مع منتخب بلاده في كأس أوروبا، حتى العام 2023 بصفقة حرة من ليون الفرنسي.

وجاء في بيان برشلونة انه توصل الى اتفاق مع اللاعب "للانضمام الى النادي ما إن ينتهي عقده مع ليون (نهاية الشهر الحالي). وسيوقع اللاعب على عقد حتى نهاية موسم 2022 2023".

وبات ديباي (27 عامًا) ثالث صفقة حرة للعملاق الكاتالوني هذا الصيف بعد المهاجم الارجنتيني سيرخيو أغويرو والمدافع إريك غارسيا من مانشستر سيتي الانكليزي. كما دفع النادي تسعة ملايين يورو لتفعيل بند إعادة الظهير الايمن البرازيلي ايميرسون من ريال بيتيس.

ميسي لم يجدد التزامه

اما النجم والقائد الارجنتيني ليونيل ميسي الذي ينتهي عقده مع نهاية الشهر الحالي، فلم يجدد بعد التزامه مع برشلونة.

وكان ديباي هدفًا لمواطنه المدرب رونالد كومان الذي أشرف عليه في المنتخب الوطني.

كان كومان حاضرًا في المدرجات في ملعب "يوهان كرويف أرينا" في امستردام الخميس لمشاهدة ديباي يسجل ركلة جزاء في فوز هولندا 2 صفر على النمسا في كأس أوروبا.

وارتبط المهاجم بالانتقال الى ملعب "كامب نو" مطلع الموسم الماضي مقابل 25 مليون يورو وفقًا لتقارير صحافية وبصفقة قيمة أقل في كانون الثاني/يناير الماضي، إلا ان النادي فضّل الانتظار حتى انتهاء عقده.

يُذكر أن ديباي سجّل 20 هدفًا في 38 مباراة مع ليون الموسم الماضي واربعة في آخر خمس مباريات مع الطواحين الهولندية.