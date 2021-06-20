زيزو: أتمنى البقاء في الزمالك حتى الاعتزال

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

أكد أحمد سيد "زيزو" لاعب نادي الزمالك، أنه يتمنى البقاء في صفوف الفريق حتى اعتزاله كرة القدم، وسط أنباء حول اتفاق مبدئي لتجديد تعاقده مع الفريق.

وأشار زيزو في تصريحات لقناة الزمالك، إلى أنه سيزف أخبار سارة لجماهير فريقه خلال الفترة المقبلة، معترفًا بفضل القلعة البيضاء عليه.

وقال زيزو: "سعيد بخوض المباراة رقم 100 مع الزمالك، وأرغب في الاستمرار حتى اللقاء رقم 200 ثم 300".

وأكمل: "هناك أخبار مبشرة لجماهير الزمالك خلال الفترة القادمة، ستكون أخبار جيدة للجميع".

واختتم: "الزمالك له فضل كبير فيما وصلت إليه، أتمنى الاستمرار معه حتى اعتزال كرة القدم".

الجدير بالذكر أن مصدر داخل نادي الزمالك كان قد أكد ليلا كورة، أن زيزو وافق مبدئيًا على تجديد تعاقده مع القلعة البيضاء، والذي ينتهي في يونيو 2022.