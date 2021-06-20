متعب: الأهلي كان الأخطر واستحق الفوز.. وموسيماني لعب بخطة نموذجية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:

أكد عماد متعب لاعب الأهلي السابق، أن المدرب بيتسو موسيماني تعامل بشكل جيد في مباراة فريقه أمام الترجي في تونس وتمكن من تحقيق الفوز في نهاية اللقاء.

وحقق النادي الأهلي فوزًا على الترجي التونسي بهدف نظيف، مساء السبت، بالملعب الأولمبي برادس، في مباراة الذهاب من الدور قبل النهائي لدوري أبطال أفريقيا.

وجاء هدف الأهلي الوحيد في الدقيقة 67 من زمن اللقاء، بعد انطلاقة رائعة من أليو ديانج اخترق بها خطوط الترجي، قبل أن يمرر كرة بينية لمحمد شريف الذي سددها أرضية في شباك المعز بن شريفية.

وقال متعب في تصريحات لبرنامج جمهور التالتة عبر قناة أون تايم سبورتس:" الكبير هو من يتخذ قرار اللعب وكان من السهل ألا يلعب الأهلي وسط الأجواء المشحونة في رادي ويفوز بالمباراة".

وأضاف:" خطة موسيماني كانت نموذجية وتواجد الخطيب على رأس بعثة الأهلي في تونس عامل مهم في تحقيق فوز الأهلي على الترجي".

وتابع:" موسيماني احترم الترجي ولم يغامر في بداية اللقاء، والأهلي كان الأخطر واستحق الفوز في لقاء الذهاب برادس".

وأتم: "محمد شريف يملك امكانيات عالية خاصة في الانفرادات، والذي ينقصه هو اللعب بالرأس أكثر من ذلك وقلت له بعد كل تمرين يجب أن يتدرب على هذا الأمر نصف ساعة".

تفوق الأهلي منحه أفضلية قبل إقامة مواجهة العودة بين الفريقين مطلع الأسبوع القادم في القاهرة، من أجل التأهل إلى نهائي دوري الأبطال الأفريقي.