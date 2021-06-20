نشرة السبت.. الأهلي يهزم الترجي بضربة شريف.. ورونالدو يصل لصدارة هدافي يورو 2020

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محرر الخليج 365:

زوار الخليج 365 الكرام، نقدم لكم تقريرًا يوميا بأبرز الأخبار الرياضية ليوم السبت 19 يونيو 2021.

الأهلي: خاطبنا "كاف" لحضور 20 ألف مشجع في مباراة العودة أمام الترجي

كايزر تشيفز يهزم الوداد على أرضه ويقترب من نهائي دوري الأبطال

موسيماني ينتقد أداء الأهلي رغم الفوز على الترجي

"كاف" يسمح بحضور 1000 مشجع في لقاء بيراميدز والرجاء

مجموعة مصر.. السودان تهزم ليبيا بصعوبة وتتأهل لكأس العرب 2021 (فيديو)

رونالدو يسجل في ألمانيا ويصل لصدارة هدافي يورو 2020

ألمانيا تقهر البرتغال برباعية في اليورو

"حلم العاشرة".. الأهلي يقطع نصف تذكرة المغرب بضربة شريف في الترجي

بالفيديو.. المجر تشعل مدرجات "بوشكاش أرينا" بهدف في فرنسا

الزمالك يوضح أخر مستجدات ملف فرجاني ساسي

إيقاف مهاجم منتخب بوليفيا بسبب انتقاده لـ"كوبا أمريكا"