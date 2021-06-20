مساعد باتشيكو يكشف عن الفارق بين الأهلي والزمالك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:

تحدث البرتغالي اليكس كوستا، مساعد باتشيكو المدرب السابق للزمالك، عن الفارق بين النادي الأهلي وطريقة التعامل في القلعة البيضاء، مشيرًا إلى أن أهم ما يميز القلعة الحمراء هو الاستقرار.

وقال كوستا في تصريحات لبرنامج جمهور التالتة عبر قناة أون تايم سبورتس 2:" كنا نؤمن أننا سنفوز بالدوري وكنا متفوقين في جدول ترتيب الدوري قبل رحيلنا، ولم أفهم قرار رحيلنا عن الزمالك حتى الآن".

وأضاف:" الفارق بين الأهلي والزمالك هو الاستقرار، كنا نفكر في المشاكل كل يوم واللاعبون غير سعداء ولا يتلقون أموالهم والجهاز الفني يجب عليه اصلاح كل ذلك وهذا كان أمر صعب للغاية".

وأوضح، أن الزمالك لا يملك حاليا بديل قوي بعد رحيل مصطفى محمد عن النادي للاحتراف في الدوري التركي، مؤكدًا أن الزمالك يملك بديل جيد لفرجاني ساسي وهو إمام عاشور.

وأتم كوستا تصريحاته :" ما يقال حول عدم قدرة باتشيكو على السيطرة على غرفة ملابس الزمالك "تخيلات وأفلام".