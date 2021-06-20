الشعباني: الفريقيان لعبا بحذر.. وإن شاء الله سنعوض في الإياب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:

كشف معين الشعباني المدير الفني لفريق الترجي الرياضي التونسي، أن فريقه ومنافسه أيضًا الأهلي لعبا بحذر خلال المباراة التي جاءت ضمن حسابات ذهاب دور نصف النهائي من مسابقة دوري أبطال أفريقيا.

مدرب الترجي قال في تصريحات له عبر المؤتمر الصحفي عقب المباراة :"لم يكن هناك فرص من الفريقين كانت لدينا فرصة لصالح محمد علي بن رمضان، والأهلي سجل من فرصة".

وتابع :"كل فريق لعب بحذر، وبعد تسجيل الأهلي هدفه حاولنا الضغط، لكن إن شاء الله سنعوض في الإياب".

الترجي أصبح مطالبًا بالتعويض والفوز بفارق هدفين في لقاء الإياب والمقرر إقامته مساء السبت المقبل على ملعب "الأهلي we السلام".

وكان الأهلي استطاع الفوز خارج الديار وتحديدًا على ملعب "حماد العقربي" بهدف دون رد جاء عن طريق محمد شريف في الشوط الثاني.

ويسعى الأهلي لتأمين لقبه الأفريقي والوصول للرقم العاشر من حيث التتويجات الأفريقية بالبطولة حيث حقق لقب النسخة الماضية بالفوز على الغريم التقليدي الزمالك بنتيجة (2-1).