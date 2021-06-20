الأهلي: حماية اللاعبين مسؤولية كاف.. وكنا سنرفض مواجهة الترجي في حالة واحدة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد شريف:

أكد سيد عبد الحفيظ مدير الكرة في النادي الأهلي، أن فريقه كان ليرفض خوض لقاء الترجي التونسي في ذهاب دوري أبطال أفريقيا، إذا لم يتعهد الاتحاد الأفريقي "كاف" بحماية وسلامة اللاعبين.

وأشار عبد الحفيظ في تصريحات عبر قناة صدى البلد، إلى أن كاف يعد المسؤول الأول عن أمن وسلامة اللاعبين وتنظيم المباريات، لافتًا إلى أن حصوله على تعهد كتابي بذلك أدى بدوره إلى خوض المواجهة.

وقال عبد الحفيظ: "الحالة الوحيدة لرفض خوض مباراة الترجي كانت عدم إعلان كاف لمسؤوليته عن سلامة وأمن لاعبي الأهلي".

واختتم: "مع كامل احترامي للترجي وإدارته، لكن عدم يحدث شيئًا للاعبي الأهلي فإن كاف هو المسؤول، ولذلك كان هناك إصرار أن نحصل على تعهد كتابي منهم بسلامة الفريق، وهذا ما حدث".

الجدير بالذكر أن ملعب رادس في تونس شهد أحداث شغب من جانب جماهير الترجي قابلها الأمن التونسي بإطلاق الغاز المسيل للدموع، مما أدى لتأخر انطلاق المباراة لمدة ساعة واحدة.