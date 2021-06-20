جمعة: أفشة نقطة تحول الأهلي.. وذياب: على الترجي مراجعة تعاقداته

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:

صرح وائل جمعة نجم دفاع الأهلي السابق، أن محمد مجدي "أفشة" كان نقطة تحول الفريق الأحمر في مباراة الترجي، مشددًا أن الدولي المالي أليو ديانج يعتبر من أفضل نجوم المباراة.

وأضاف جمعة في تصريحات خلال تواجده في شاشة "بي إن سبورتس" :"الفرحة والاحتفال بعد تجاوز مباراة العودة، كان هناك فارق كبير بين الأهلي والترجي في الشوط الثاني".

وتابع :"الترجي لم يضغط علينا، وأليو ديانج كان أفضل لاعب في المباراة".

وائل جمعة أشاد بالمدير الفني الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني، قائلاً :"موسيماني كان ممتاز في التحضير للمباراة، والتغييرات كانت في موعدها".

في المقابل، رد طارق ذياب أسطورة الترجي السابقة على تصريحات وائل جمعة، مؤكدًا أن الأهلي كان الأفضل بجانب مستوى أليو ديانج المميز.

وأضاف ذياب :"الترجي لديه سبعة لاعبين في الهجوم، وليس هناك أي لاعب جاهز لنرى مستوى أنيس البدري منذ عودته".

وأنهى :"أخطئنا في التعاقدات ولابد من المراجعة، لكن هناك مباراة إياب في القاهرة".

وكان الأهلي تفوق في مباراة الذهاب بهدف دون رد على حساب منافسه الترجي بهدف دون رد جاء عن طريق محمد شريف، في لقاء أقيم على ملعب "حمادي العقربي" في ذهاب دور نصف النهائي من مسابقة دوري أبطال أفريقيا.

ومن المقرر أن تقام موقعة الإياب في القاهرة يوم السبت المقبل، حيث لا يحتاج الفريق الأحمر سوى نتيجة التعادل السلبي على أقل تقدير من أجل الوصول للمباراة النهائية والتي ستقام في المغرب.

جدير بالذكر أن نتيجة الطرف الثاني من دور نصف النهائي بين الوداد البيضاوي المغربي وكايزر تشيفز انتهت لصالح الفريق الجنوب أفريقي بهدف دون رد في فوز تحقق خارج الديار على الأراضي المغربية.