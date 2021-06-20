سفير مصر: ما حدث من "قلة" لا يجب أن يفسد الترحاب بالأهلي في تونس

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محرر الخليج 365:

صرح إيهاب فهمي سفير مصر في تونس بأن ما حدث من قلة من جماهير الترجي لا يمكن أن يفسد صورة الترحاب الكبير الذي استقبل به الأهلي في تونس.

وقال سفير مصر في تونس خلال تصريحاته لقناة "النهار" الفضائية: "مجموعة قليلة من المشجعين خرجت عن النظام وتم احتواء الأمر بشكل جيد وأوجه التحية للسلطات التونسية على الجهد المبذول والحفاوة الكبيرة ومرافقة الأهلي حتى المطار وترحيب وفخر كبير بمحمود الخطيب والكل قدم التهاني للأهلي".

وتابع: "لو كان هناك تأثير كبير للقنابل الغاز على لاعبي الأهلي لما تواجدوا في الملعب، وحضور الجماهير الكبير في المدرجات كان حافز للأهلي".

وأضاف: "نتمنى أن تقام مباراة العودة بأجواء إيجابية ونستقبل الترجي بمحبة وترحاب كما حدث للأهلي في تونس، ونتمنى ألا يكون مجموعة قليلة خرجت عن النص تشوش على الانطباع العام عن الود والمشاعر الطبية بين الناديين، وأناشد الإعلام التعامل مع الموقف بناء على ذلك".

واستطاع الأهلي أن يفوز على الترجي التونسي بنتيجة 1-0 في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا، بعدما تأخرت المباراة لمدة ساعة بسبب أحداث شغب خارج الاستاد واضطر الأمن لاستخدام قنابل الغاز المسيل للدموع من أجل تفريق الأعداد الزائدة من الجماهير.