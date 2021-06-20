الأهلي: خاطبنا "كاف" لحضور 20 ألف مشجع في مباراة العودة أمام الترجي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:

أكد سعد شلبي القائم بأعمال المدير التنفيذي للأهلي، أن إدارة القلعة الحمراء، خاطبت الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" من أجل الموافقة على حضور 20 ألف مشجع في لقاء العودة أمام الترجي التونسي.

وقال شلبي في تصريحات لقناة أون تايم سبورتس 2 :" خاطبنا الاتحاد الإفريقي لكرة القدم للسماح بـتواجد 20 الف مشجع في مباراة الأهلي والترجي في القاهرة".

وأضاف:" نأمل في الحصول على الموالقة من الكاف بشأن هذا الطلب في ظل الدعم من جميع الجهات في الدولة، ومصر صاحبة التجارب الفريدة في الحضور الجماهيري رغم الأزمات ".

وحقق النادي الأهلي فوزًا على الترجي التونسي بهدف نظيف، مساء السبت، بالملعب الأولمبي برادس، في مباراة الذهاب من الدور قبل النهائي لدوري أبطال أفريقيا.

وجاء هدف الأهلي الوحيد في الدقيقة 67 من زمن اللقاء، بعد انطلاقة رائعة من أليو ديانج اخترق بها خطوط الترجي، قبل أن يمرر كرة بينية لمحمد شريف الذي سددها أرضية في شباك المعز بن شريفية.

تفوق الأهلي منحه أفضلية قبل إقامة مواجهة العودة بين الفريقين مطلع الأسبوع القادم في القاهرة، من أجل التأهل إلى نهائي دوري الأبطال الأفريقي.

وكان الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" قد سمح بحضور 5 آلاف مشجع في لقاء الذهاب بين الأهلي والترجي التونسي بالملعب الأولمبي برادس.