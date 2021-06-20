فيديو اهداف مباراة الوداد وكايزر تشيفز في دوري أبطال أفريقيا 2021..ليلة صفراء في الدار البيضاء!

شاهد فيديو اهداف مباراة الوداد وكايزر تشيفز في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا، والمنتهية بفوز مفاجيء للفريق صاحب الرداء الأصفر على ملعب محمد الخامس بالدار البيضاء، مساء اليوم السبت 19 يونيو.

سقط الوداد البيضاوي المغربي في فخ الخسارة على ملعبه بهدف دون رد أمام ضيفه الجنوب أفريقي العنيد، كايزر تشيفز، في ساعة متأخرة من مساء اليوم.

ووضع كايزر تشيفز بعد هذا الفوز التاريخي، قدمًا في المباراة النهائية ببطولة دوري أبطال أفريقيا 2021، حاله كحال الاهلي المصري الذي حقق الفوز أيضًا خارج قواعده أمام الترجي التونسي، في وقت سابق من مباريات اليوم، رغم تأجيل انطلاقة اللقاء لمدة ساعة بسبب الشغب الجماهيري واطلاق الغاز المسيل للدموع.

واستقبلت شباك الوداد البيضاوي هدفًا مُباغتًا في الدقيقة 35 من هجمة مرتدة قادها اللاعب بلوم، والذي أهدى الصربي نوركوفيتش تمريرة عرضية نموذجية داخل منطقة الجزاء، قابلها الأخير بتسديدة مباشرة في المرمى.

وطالب الجهاز الفني لنادي الوداد بقيادة فوزي البنزرتي حكم المباراة بضرورة مراجعة تقنية الفيديو المساعد، الفار، قبل احتساب الهدف، بسبب اعتقادهم في وجود تسلل على نوركوفيتش لحظة تمرير الكرة العرضية.

ولبى الحكم ماجيتي نداي نداء الوداد وراجع الفار، وما هي سوى دقيقة واحدة واتخذ قراره باحتساب الهدف لعدم وجود أي شبهة تسلل.

شاهد فيديو هدف كايزر تشيفز في الوداد