يورو 2020 | ليفاندوفسكي يعرقل تأهل اسبانيا ويُبقي على آمال بولندا

تعرف على نتيجة مباراة اسبانيا وبولندا فى بطولة يورو 2020، ضمن مباريات اليوم السبت 19-6-2021، لحساب الجولة الثانية من المجموعة الخامسة التي تضم السويد وسلوفاكيا.

عرقل الهداف التاريخي للمنتخب البولندي “روبرت ليفاندوفسكي”تأهل اسبانيا بعدما فرض عليه التعادل بنتيجة 1-1 في المباراة التي جمعت بينهما على ملعب لا كارتوخا بمدينة إشبيلية ضمن الجولة الثانية، ليبقي بتلك النتيجة على آمال بولندا فى بلوغ الأدوار الاقصائية.

ورفع منتخب إسبانيا رصيده إلى نقطتين في المركز الثالث في الوقت الذي حصد فيه منتخب بولندا نقطته الأولى ليتذيل الترتيب، بينما يتصدر المجموعة منتخب السويد برصيد 4 نقاط، ويأتي فى المركز الثاني سلوفاكيا برصيد 3 نقاط.

وتقدم ألفارو موراتا بهدف للمنتخب الإسباني في الدقيقة 26 لكن القناص البولندي روبرت ليفاندوفسكي أدرك التعادل لبلاده في الدقيقة 54 بضربة رأس رائعة.

وكان بمقدور الماتادور الإسباني حسم الفوز والنقاط الثلاث لكن جيرارد مورينو أهدر ضربة جزاء في الدقيقة 58.

وخلال الجولة الأولى تعادل المنتخب الإسباني مع نظيره السويدي سلبياً فيما خسرت بولندا على يدمنتخب سلوفاكيا بنتيجة 1-2.

وكاد منتخب بولندا أن يتقدم بهدف مباغت في الدقيقة السابعة بعد تسديدة قوية من ماتيوز كليتش من على حدود منطقة الجزاء لكن الكرة مرت مباشرة من فوق المرمى الإسباني.

ورد منتخب إسبانيا بأولى هجماته في الدقيقة 11 عبر تسديدة قوية من دانييل أولمو من على حدود منطقة الجزاء لكن تصدى لها الحارس البولندي فوسيتش تشيزني بثبات.

وتقدم الفارو موراتا بهدف للمنتخب الإسباني في الدقيقة 26 بعد تمريرة رائعة من جيرارد مورينو قابلها موراتا بلمسة واحدة إلى داخل الشباك البولندية حيث استعان الحكم بتقنية الفيديو (فار) قبل أن يقر بصحة الهدف.

وكان جيرارد مورينو قريبا من تسجيل الهدف الثاني لإسبانيا عبر ضربة حرة مباشرة من على حدود منطقة الجزاء سددها بشكل قوي لكن الكرة مرت بجوار المرمى البولندي تماما.

ليفاندوفسكي يُصحح الأوضاع

ورد منتخب بولندا بفرصة خطيرة بعد تمريرة متقنة من روبرت ليفاندوفسكي داخل منطقة الجزاء ارتقى لها كامل يوزوياك بضربة رأس قوية لكن الكرة مرت من فوق الشباك.

وضاعت فرصة محققة لبولندا قبل ثلاث دقائق من نهاية الشوط الأول بعد تسديدة صاروخية أطلقها كارول سويدرسكي من خارج منطقة الجزاء لكن الكرة ارتدت من القائم ووصلت إلى روبرت ليفاندوفسكي أمام المرمى ليسدد مرة أخرى لكن الحارس الإسباني أوناي سيمون أبعد الكرة بأطراف أصابعه لضربة ركنية.

وأوشك مورينو على التسجيل الهدف الثاني للماتادور الإسباني في الوقت بدل الضائع بعدما تلقى تمريرة رائعة من خوردي البا أمام المرمى مباشرة ليسدد من لمسة واحدة لكن الكرة حفت بالشباك الخارجية للمرمى.

وأدرك منتخب بولندا التعادل في الدقيقة 54 بعد مجهود فردي رائع من كامل يوزوياك أنهاه بتمريرة متقنة إلى ليفاندوفسكي الذي سدد كرة رائعة برأسه إلى داخل الشباك.

واحتسب الحكم ضربة جزاء لإسبانيا بعد العودة لتقنية الفيديو (فار) نتيجة مخالفة من ياكوب مودر ضد مورينو الذي تقدم بنفسه للتسديد لكن القائم الأيمن للمرمى البولندي حرمه من التسجيل.

وكان الفارو موراتا قريبا من تسجيل الهدف الثاني له وللماتادور الإسباني عبر تسديدة مباغتة من داخل منطقة الجزاء لكن تشيزني تدخل في الوقت المناسب وأنقذ الموقف.

وتوالت الفرص الضائعة للفريق الإسباني وأبرزها ضربة رأس من كوكي بعد تمريرة متقنة من ماركوس يورينتي لكن الكرة ضلت طريقها للشباك.

وبسبب غياب التفاهم بين تشيزني والمدافع بارتوس بيريزينسكي، كاد المنتخب الإسباني أن يضيف الهدف الثاني في الدقيقة 80 لكن الحارس البولندي تدارك الوضع في اللحظة الأخيرة وأنقذ الموقف.

وضاعت فرصة هدف محقق للمنتخب الإسباني قبل سبع دقائق من النهاية بعد أن تهيأت الكرة لموراتا أمام المرمى مباشرة لكن تشيزني تدخل في اللحظة الحاسمة وأبعد الخطر عن مرماه.