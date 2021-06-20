الوداد يسقط على ملعبه أمام كايزر تشيفز في ذهاب نصف نهائي ابطال افريقيا

سقط الوداد البيضاوي المغربي في فخ الخسارة على ملعبه، مركب محمد الخامس بالدار البيضاء، أمام ضيفه الجنوب أفريقي، كايزر تشيفز، في ساعة متأخرة من مساء اليوم السبت 19 يونيو، بمباراة ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.

ووضع كايزر تشيفز بعد هذا الفوز التاريخي، قدمًا في المباراة النهائية ببطولة دوري أبطال أفريقيا 2021، حاله كحال الاهلي المصري الذي حقق الفوز أيضًا خارج قواعده أمام الترجي التونسي، في وقت سابق من مباريات اليوم، رغم تأجيل انطلاقة اللقاء لمدة ساعة بسبب الشغب الجماهيري واطلاق الغاز المسيل للدموع.

واستقبلت شباك الوداد البيضاوي هدفًا مُباغتًا في الدقيقة 35 من هجمة مرتدة قادها اللاعب بلوم، والذي أهدى الصربي نوركوفيتش تمريرة عرضية نموذجية داخل منطقة الجزاء، قابلها الأخير بتسديدة مباشرة في المرمى.

وطالب الجهاز الفني لنادي الوداد بقيادة فوزي البنزرتي حكم المباراة بضرورة مراجعة تقنية الفيديو المساعد، الفار، قبل احتساب الهدف، بسبب اعتقادهم في وجود تسلل على نوركوفيتش لحظة تمرير الكرة العرضية.

ولبى الحكم ماجيتي نداي نداء الوداد وراجع الفار، وما هي سوى دقيقة واحدة واتخذ قراره باحتساب الهدف لعدم وجود أي شبهة تسلل.

وبسط الوداد سيطرته التامة على مجريات هذا اللقاء، وهدد المرمى بعدد كبير من الفرص لعل أبرزها في الدقيقة الأخيرة من الشوط الأول للاعب أيمن الحسوني عندما سدد كرة مقوسة من ركلة حرة مباشرة مرت فوق الحائط البشري بشكل رائع، غير أن الحارس بروس أبعدها ببراعة بأطراف أصابعه إلى ركنية.

وخلال الشوط الثاني لاحت فرصة مؤكدة للتسجيل لهداف الوداد، أيوب الكعبي، عند الدقيقة 82، لكنه فشل في تحويل الكرة العرضية داخل الشباك، والشيء نفسه حدث مع المهاجم البديل سوفا في الدقيقة 90 عندما جاءته عرضية جميلة من محمد أوناجم.

وستقام مباراة الإياب بين الوداد وكايزر تشيفز الأسبوع المقبل بجنوب أفريقيا، وسيتوجب على الوداد تسجيل هدفين لتحقيق التأهل دون استقبال أي هدف.