بولندا تفرض تعادلاً ثانياً على إسبانيا

المنامة - ياسر ابراهيم -

فرضت بولندا التعادل الإيجابي (1-1) على إسبانيا في الجولة الثانية من منافسات المجموعة الخامسة ضمن يورو 2020 في إشبيلية.



وكانت إسبانيا اكتفت بالتعادل السلبي 0-0 في ظهورها الأول ضد السويد، بينما خسرت بولندا أمام سلوفاكيا 1-2.



سجل لإسبانيا ألفارو موراتا 25، فيما عادل لبولندا النجم روبرت ليفاندوفسكي 54.



وحصلت إسبانيا على فرصة سريعة 58 لإعادة التقدم من خلال ركلة جزاء سددها جيرارد مورينو فأصابت القائم، ثم تابعها موراتا لكنها جاءت بعيدة.



وصار رصيد لاروخا نقطتان وبقيت في المركز الثالث، بينما استمرت بولندا في المركز الرابع والأخير لكن صار في رصيدها نقطة يتيمة.



وتتصدر المجموعة السويد بأربع نقاط، تليها سلوفاكيا ثانيةً بـ3 نقاط.



وشهدت المباراة مشاركة لاعب منتخب بولندا كاتسبر كوزووفسكي بعمر (17 عاماً و246 يوماً)، ليصبح أصغر لاعب في تاريخ اليورو، كاسراً رقم لاعب منتخب إنكلترا جود بيلينغهام الذي تحقق في هذه النسخة من البطولة.

