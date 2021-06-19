ما هو موعد مباراة إيطاليا وويلز في يورو 2020 والقنوات الناقلة؟

محمد الفلاح - السبت 19 يونيو 2021

يختتم منتخب إيطاليا متصدر المجموعة الأولى في "يورو 2020" مبارياته في دور المجموعات أمام ويلز وعينه على تحقيق العلامة الكاملة .



وكان منتخب إيطاليا حقق الفوز في مباراتيه في الجولتين الأولى والثانية حساب تركيا وسويسرا بثلاثية دون رد، ويستكمل مشواره بمواجهة منتخبويلز في الجولة الثالثة .

في المقابل، يدخل المنتخب الويلزي المباراة من أجل حسم بطاقة التأهل، بعدما استطاع تحقيق الفوز على تركيا في الجولة الثانية، وتعادل إيجابيا مع سويسرا في الجولة الأولى، ليجمع 4 نقاط حتى الآن، حيث يقوده الفوز لصدارة المجموعة الأولى، فيما يكفيه التعادل من أجل التأهل .

تقام مباراة إيطاليا أمام ويلز في الجولة الثالثة من يورو 2020 على استاد الأولمبيكو في روما، الساعة السابعة مساء الأحد بتوقيت مكة المكرمة، الثامنة مساء بتوقيت أبوظبي .

وتُقام النسخة الحالية من بطولة كأس الأمم الأوروبية "يورو 2020" للمرة الأولى في 11 دولة مختلفة، خلال الفترة من 11 يونيو/ حزيران الحالي وحتى 11 يوليو/ تموز المقبل .

تذاع مباراة إيطاليا وويلز عبر قنوات "بي إن سبورتس ماكس 1" و"بي إن سبورتس ماكس 2" و"بي إن سبورتس 4 K HDR" بشكل حصري في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا .