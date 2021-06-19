- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم خبر عن ما هو موعد مباراة إيطاليا وويلز في يورو 2020 والقنوات الناقلة؟ والان مع التفاصيل
محمد الفلاح - السبت 19 يونيو 2021
يختتم منتخب إيطاليا متصدر المجموعة الأولى في "يورو 2020" مبارياته في دور المجموعات أمام ويلز وعينه على تحقيق العلامة الكاملة.
وكان منتخب إيطاليا حقق الفوز في مباراتيه في الجولتين الأولى والثانية حساب تركيا وسويسرا بثلاثية دون رد، ويستكمل مشواره بمواجهة منتخبويلز في الجولة الثالثة.
في المقابل، يدخل المنتخب الويلزي المباراة من أجل حسم بطاقة التأهل، بعدما استطاع تحقيق الفوز على تركيا في الجولة الثانية، وتعادل إيجابيا مع سويسرا في الجولة الأولى، ليجمع 4 نقاط حتى الآن، حيث يقوده الفوز لصدارة المجموعة الأولى، فيما يكفيه التعادل من أجل التأهل.
تقام مباراة إيطاليا أمام ويلز في الجولة الثالثة من يورو 2020 على استاد الأولمبيكو في روما، الساعة السابعة مساء الأحد بتوقيت مكة المكرمة، الثامنة مساء بتوقيت أبوظبي.
وتُقام النسخة الحالية من بطولة كأس الأمم الأوروبية "يورو 2020" للمرة الأولى في 11 دولة مختلفة، خلال الفترة من 11 يونيو/ حزيران الحالي وحتى 11 يوليو/ تموز المقبل.
تذاع مباراة إيطاليا وويلز عبر قنوات "بي إن سبورتس ماكس 1" و"بي إن سبورتس ماكس 2" و"بي إن سبورتس 4K HDR" بشكل حصري في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
يذكر أن المجموعة ذاتها تشهد مواجهة في التوقيت ذاته بين منتخبي سويسرا وتركيا، من أجل حسم الترتيب النهائي لها بعد الجولة الأخيرة.