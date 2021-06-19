شكرا لقرائتكم خبر عن 20 ألف جنيه مكافآة للاعبي دمنهور والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قرر المهندس محمد حامد عبدالجليل رئيس نادى بروكسي بالبحيرة تقديم مكافأة خاصة لفريق دمنهور بعد فوزه الصعب والغالى على دكرنس، والذى قد يكون السبب في بقاء زعيم البحاروة بدورى القسم الثانى الموسم المقبل.

وسبق وأن وعد حامد، اللاعبين بمنحهم مكافأة خاصة في حالة العودة من دكرنس بالنقاط الثلاثة، لذلك قرر صرف عشرون ألف جنية مكافأة للاعبين بعد أداءهم الرجولى وتحقيقهم للفوز.

وكان دمنهور حقق الفوز على دكرنس، بهدفين مقابل هدف، في الجولة الأخيرة من دوري الممتاز «ب»، ليقترب الفريق من البقاء في المسابقة، حيث يحتل المركز العاشر في جدول تريتب الدوري برصيد 30 نقطة.