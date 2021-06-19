شكرا لقرائتكم خبر عن إسبانيا تتعثر بالتعادل 1-1 مع بولندا في يورو 2020 والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - سجل ألفارو موراتا هدفا في الشوط الأول، وأدرك روبرت ليفاندوفسكي التعادل بعد الاستراحة، لتخرج إسبانيا بالتعادل 1-1 مع بولندا في بطولة أوروبا لكرة القدم يورو 2020 اليوم السبت، وتبقى فرصة كل منتخبات المجموعة الخامسة قائمة في التأهل.

وسجل موراتا هدف التقدم لإسبانيا في الدقيقة 25 بعدما قابل تمريرة من جيرار مورينو داخل منطقة الجزاء. واحتسب مساعد الحكم تسللا في البداية ليؤجل احتفال اللاعبين، قبل أن يتدخل حكم الفيديو المساعد ويحتسب الهدف.

وتعادل ليفاندوفسكي بضربة رأس متقنة بعد تمريرة من كميل يوجفياك في الدقيقة 54. وبعد أربع دقائق سدد مورينو ركلة جزاء لإسبانيا ارتدت من القائم ثم أهدر موراتا فرصة من متابعة الكرة، إلى جانب بعض الفرص الأخرى.

وحافظت السويد على صدارة المجموعة الخامسة بأربع نقاط، ثم تملك سلوفاكيا ثلاث نقاط، وتأتي إسبانيا بالمركز الثالث برصيد نقطتين، مقابل نقطة وحيدة لبولندا.

وفي الجولة الأخيرة يوم الأربعاء المقبل، ستلعب السويد مع بولندا، فيما تلعب إسبانيا ضد سلوفاكيا.