شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد بلال: الأهلي أضاع فوزًا كبيرًا على الترجي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد أحمد بلال، نجم النادي الأهلي السابق، أن الفريق الأول لكرة القدم بالقلعة الحمراء، قدم مباراة كبيرة أمام الترجي التونسي.

وحقق الأهلي الفوز على الترجي التونسي، بهدف نظيف، في المباراة التي أقيمت بينهما مساء اليوم السبت، على ملعب رادس، في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال افريقيا.

وقال أحمد بلال، في تصريحات تلفزيونية: «النادي الأهلي قدم مباراة كبيرة امام الترجي، وكان هو الأفضل من الناحية الدفاعية والهجومية طوال شوطي اللقاء»، مضيفًا: «الفريق الأحمر، أضاع فوزًا كبيرًا على الترجي، حيث أهدر لاعبيه أكثر من هدف محقق».

وأضاف: «الأهلي ظهر وكأنه يلعب في استاد القاهرة وليس رادس، وحضور الجماهير كان في صالح الفريق الأحمر»، مشيرًا: «الترجي كان بعيدًا عن مستواه الفني، وهذا بسبب تألق لاعبي الأهلي، حيث نجح الفريق الأحمر في السيطرة على وسط الملعب، ولعب يثقة كبيرة».