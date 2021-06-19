شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد موسى يكشف دور الخطيب في تحفيز لاعبي الأهلي قبل مباراة الترجي .. فيديو والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشف الإعلامي أحمد موسى، عما فعله محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي لتحفيز لاعبي الفريق وقت اشتعال أزمة مباراة الترجي في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وتابع خلال تصريحات تليفزيونية، أن محمود الخطيب وقت شغب جماهير الترجي في الملعب الأولمبي حمادي العقربي، قام الخطيب بمصافحة لاعبي الأهلي خلال وقت الإحماء قبل المباراة من أجل منحهم دفعة وقوة.

وقال إن المباراة شهدت عدة أزمات من تأجيلها لمدة ساعة بسبب أحداث الشغب من جانب جماهير الترجي متابعا أن حكم اللقاء كان «غير موجود» حيث لم يحتسب العديد من الإنذارات بعد خشونة الترجي مع الأهلي.

وتابع الإعلامي أحمد موسى: «محمد شريف بطل» بعدما سجل هدف فوز الأهلي على الترجي التونسي، ولكنه أضاع هدفين، موضحا أن الأهلي تغلب على كافة الصعوبات التي تعرض لها في استاد الملعب الاولمبي حمادي العقربي.

وطالب الإعلامي أحمد موسى من الاتحاد الإفريقي لكرة القدم باتخاذ عقوبات ضد فريق الترجي التونسي بعد إحداث الشغب التي شهدها استاد المباراة من جانب جماهير الفريق التونسي وإلقاء الشماريخ.

واستطرد الإعلامي أحمد موسى، أن هدف الأهلي من مباراة الترجي هو الفوز وليس التعادل أو الهزيمة، قائلا: «الترجي فريق تايه كعادته».

وأشار الإعلامي أحمد موسى إلى أن الأهلي يحقق انتصارات عندما يتواجد محمود الخطيب رئيس النادي على رأس بعثة الفريق قائلا: «الخطيب وشه حلو على الأهلي»، متابعا: «محمد الشناوي حارس مرمى الأهلي أسد إفريقيا».